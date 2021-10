23-jarige Amsterdammer veroordeeld tot drie jaar cel voor gewapende overval Fred van Leer

De Amsterdammer Oualid S. is vandaag door de rechtbank veroordeeld tot drie jaar cel voor de gewapende overval die hij pleegde op stylist Fred van Leer.

Twee mannen belden vorig jaar in november aan bij de woning van Van Leer in Rotterdam en deden zich voor als pakketbezorgers van PostNL. Toen de stylist de deur van zijn woning in Rotterdam opende, werd hij bedreigd met een vuurwapen. Van Leer liep bij de overval een gebroken en een gekneusde rib op. Een van de twee overvallers stond vandaag terecht, naar de andere verdachte wordt nog gezocht.

Het OM eiste vier jaar cel tegen S., uiteindelijk werd er dus drie jaar opgelegd. Het OM zegt hiermee tevreden te zijn en niet in hoger beroep te gaan.