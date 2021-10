Ondernemers vrezen deadline elektrisch rijden: "We betwijfelen of het in 2025 allemaal klaar is"

Jacob Nawijn bezorgt fruitmanden bij kantoren in de stad. Hij bezit zestig bestelbussen, waarvan er nu drie elektrisch rijden. Nawijn heeft al een rottijd achter de rug, omdat zijn klanten vanwege corona massaal de deuren sloten. En nu moet hij de komende jaren ook nog eens fors gaan investeren. Want in 2025 moeten zijn hele wagenpark uitstootvrij zijn.

En dat moet ook wel, want verkeerswethouder Egbert de Vries wil dat in 2025 alle bestelbusjes en vrachtwagens binnen de ring A10 uitstootvrij zijn. Dat betekent dat Nawijn nog ruim drie jaar de tijd heeft om zijn hele wagenpark te vervangen, en dat is een duur grapje. "We betalen voor een reguliere bus een kleine dertigduizend euro. Een elektrische bus kost zestigduizend euro."

Ergens op het Food Center worden honderden mandjes met fruit gevuld. Bezorger Adil moet zo wat van die mandjes bezorgen bij een kantoor op het Rokin. Dat doe hij met een van de weinige elektrische busjes die het fruitbedrijf nu gebruikt. "We hebben er nu drie elektrisch", zegt directeur Jacob Nawijn, "maar we hopen in de toekomst wel verder uit te gaan breiden."

De fruitbaas wil overigens graag overstappen naar elektrisch, maar voorlopig ziet hij - naast de kosten - vooral beren op de weg. "De actieradius van de bussen is op dit moment met zo'n honderd kilometer behoorlijk klein. En hoe kom ik in godsnaam aan voldoende stroom?"

Vooral dat laatste gaat een probleem worden zegt Bart Drenth van belangenvereniging MKB Amsterdam. "Uitstootvrij betekent ofwel op waterstof - maar dat gaat nog wel een tijdje duren voordat dat kan - of op elektriciteit. Maar we weten dat er een groot tekort is aan capaciteit voor stroom. Dat betekent niet dat alleen die laadpalen moeten worden gebouwd, maar ook nog de onderliggende structuur. En wij betwijfelen ten zeerste dat het in 2025 allemaal klaar is."

Nawijn heeft soms nu al stroomproblemen met zijn slechts drie elektrische bestelbussen. "Dan kom je 's ochtends aan en is er blijkbaar iets op het net misgegaan. Dan heb je niet genoeg stroom in de bus om je ronde te rijden." De ondernemer heeft zonnepanelen overwogen op het dak van zijn loods. Probleem is alleen dat het fruitbedrijf op het Food Center plaats moet gaan maken voor woningbouw. Dus die investering durft Nawijn nu nog niet aan.

Subsidie

Vorige maand kregen de ondernemers in de stad een brief van de verkeerswethouder waarin onder meer staat dat ze tot eind 2022 een subsidie kunnen krijgen voor het aanschaffen van elektrische voertuigen. Subsidie voor voor de snelle beslisser dus. Maar volgens het MKB Amsterdam is haastige spoed zelden goed. "We willen eerst van de wethouder weten of de infrastructuur wel op orde gaat zijn. Want een ondernemer gaat geen investering doen als hij niet weet of zijn elektrische busje kan worden opgeladen."