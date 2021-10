Nieuw-West ontbreekt in toeristengids: "Ik vind het eigenlijk niet kunnen"

Nieuw-West staat, als enige stadsdeel, niet in de nieuwe Amsterdam City Guide. De gids is gemaakt door Amsterdam&Partners, dat eerst I Amsterdam heette. De beslissing om het stadsdeel niet te noemen leidt tot verontwaardigde reacties.

De gids wordt aan toeristen verkocht of meegegeven op het Centraal Station. "Ze willen dat de toeristen niet naar Nieuw-West komen. Zo zie ik het", zegt een bewoner. Hij wil juist meer toerisme in het stadsdeel. "Ik vind het eigenlijk niet kunnen. Nieuw-West bestaat, dus dan moet het erbij."

"Het is wel typerend voor deze wijk. Het is altijd een beetje achtergebleven in de belangstelling"

"Het is wel typerend voor deze wijk", vindt Ruud van Soest van het Stadswandelkantoor. Hij leidt toeristen en dagjesmensen rond onder andere in Nieuw-West. "Het is altijd een beetje achtergebleven in de belangstelling. Terwijl het toch een tijd heeft die alle assets heeft waar we nu belang aan hechten." Van Soest doelt daarmee onder meer op het vele groen en de Sloterplas.

Ook het Van Eesterenmuseum zou best wel meer toeristen willen ontvangen. "We vallen er een beetje vanaf als je de hele kaart laat zien. Maar we zijn gewoon echt een heel reëel stadsdeel", zegt museumdirecteur Anouk de Wit. "Dus we horen ook op die kaart."