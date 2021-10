Medewerker snackbar verjaagt gewapende overvaller met tafelpoot in De Baarsjes

Bij een overval op een snackbar in de Jan Evertsenstraat in De Baarsjes is een overvaller weggejaagd door het aanwezige personeel. De medewerker deed dat door de overvaller, die volgens haar een mes had, met een houten tafelpoot de zaak uit te jagen.

De overval gebeurde rond 14.00 uur bij snackbar Cigköftem. Volgens de eigenaar was de overvaller kort na de overval nog in de buurt. "Ik denk om later weer terug te komen."

Het is niet de eerste keer dat er een incident plaatsvindt in de Jan Evertsenstraat. In september werd de buurt opgeschrikt door een ramkraak in de straat en in maart werd een man neergestoken in een woning.

"Ik vind dat de politie meer zichtbaar moet zijn in de straat", zegt de eigenaar. "Bang zijn we niet, maar het zal vast nog een keer gebeuren." Het enige lichtpuntje is dat de desbetreffende werknemer van de snackbar hoogstwaarschijnlijk salarisverhoging krijgt. "Het staat op beeld", lacht de eigenaar.

De politie heeft in de omgeving naar de verdachte gezocht maar hem niet meer aangetroffen.