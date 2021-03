Plofkraak bij juwelier in Jan Evertsenstraat

Een juwelierszaak aan de Jan Evertsenstraat in West was vannacht het doelwit van een plofkraak. De politie was volgens buurtbewoners vrij snel aanwezig nadat er rond 03.45 uur een enorme explosie te horen was.

Ochtend na plofkraak juwelier NH Nieuws / Samanta de Groot

De plofkraak vond plaats bij juwelierszaak Midyat. De kraak zorgde voor veel puin en meerdere ramen in de omgeving zijn gesneuveld. Van zijn bed gevallen "Het is een grote ravage", vertelt een omstander die bij een naastgelegen koffiebar werkt. "Niet alleen de binnenkant is helemaal naar de maan, maar ook de buitenkant, het plafond. Begreep zelfs dat de buurman van zijn bed is gevallen door de enorme druk." Zelf heeft hij ook schade. "Toen ik binnenkwam merkte ik dat een ruit en een stukje van de bar kapot was. Maar als je naar de overkant kijkt dan zie je de schade wel echt duidelijk."

Puin na plofkraak bij juwelier Inter Visual Studio / Michel van Bergen

Onderzoek Na aankomst vanochtend begon de politie direct met de zoektocht naar de dader(s). Of er nog explosieven zijn achtergebleven moet nog worden uitgewezen. De politie laat weten dat Team Explosieven Verkenning aanwezig is. Het is ook nog niet duidelijk of de daders veel hebben kunnen meenemen.