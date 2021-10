Automobilist die onder invloed van lachgas op omstanders inreed moet cel in

Het incident vond op 22 augustus 2020 rond 03:35 uur plaats. De bestuurder zat samen met een andere man in een van een autodeelbedrijf gehuurde rode auto en had tijdens het rijden een ballon met lachgas in zijn mond. Bovendien speelden ze op hoog volume een politiesirene af. Op bedrijventerrein Sloterdijk parkeerde hij de auto half op de stoep en werd hij aangesproken.

Worsteling

Vervolgens ontstond er een worsteling tussen de bijrijder en de man die de bestuurder aansprak. Omstanders raakten erbij betrokken en de bijrijder stapte weer in de auto. De bestuurder reed achteruit, maakte een rondje en reed daarna richting de groep waarmee het conflict ontstaan was.

De automobilist raakte daarbij een geparkeerde scooter en een geparkeerde auto, waar op dat moment iemand in zat. Daarna reed hij weer een rondje en reed hij weer op de groep in te. De slachtoffers renden tussen geparkeerde auto's weg om te voorkomen dat ze geraakt werden. Uiteindelijk rende de groep via een open deur een parkeergarage in.