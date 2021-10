COA en gemeente zien doorstroom van statushouders stagneren: "We hebben het kabinet écht nodig"

Het wordt voor de gemeente steeds moeilijker om statushouders, mensen met een verblijfstatus, woonruimte te bieden nadat ze opgevangen zijn in een asielzoekerscentrum in de stad. Het tekort aan woningen is ook hier voelbaar en heeft effect op de doorstroom van mensen met een legale status naar vaste woonplaats en dat terwijl de toestroom van asielzoekers alleen maar groter wordt.

De roep van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om tijdelijke opvanglocaties in de stad te openen is groot. ''Ik werd op een dag gebeld door de directeur van het COA die per direct een locatie nodig had. We willen meewerken als Amsterdam, maar dat kan alleen maar in tijdelijkheid en dat geeft aan hoe hoog de nood is", zegt wethouder Vluchtelingen Rutger Groot Wassink.

"Het is nu een soort capaciteitscrisis, zegt Menno Schot van COA Amsterdam. "Veel mensen komen zich vanwege de ophef van de reisbeperkingen zich in Ter Apel melden. We zijn nu aan alle kanten aan het zoeken om deze mensen een plekje te geven."