Videosolliciteren moet discriminatie voorkomen: "Eerlijke kans om me voor te stellen"

Het ROC is bij verschillende opleidingen begonnen met lessen over het solliciteren per video. Daarbij leren studenten die een stage zoeken zich te presenteren op beeld, in plaats van alleen een brief. De bedoeling is dat hiermee discriminatie wordt verminderd. "We hopen dat bedrijven dan achter de persoon gaan kijken in plaats van alleen naar zo'n statische brief'', aldus docent Nathalie Petrocchi.

ROC-leerlingen met een migratieachtergrond moeten meer moeite doen om een stage te vinden. Ze hebben dan het gevoel dat bij voorbaat al niet worden aangenomen door hun achternaam. Dat erkent ook diversiteitslector Machteld de Jong, die daar uitgebreid onderzoek naar heeft gedaan. ''Het probleem van stagediscriminatie in Amsterdam, maar eigenlijk in heel Nederland, is nog heel groot. Het blijkt nog altijd dat niet alle studenten even veel kans hebben op het vinden van een stageplek.''

ROC-vakdocent burgerschap Nathalie Petrocchi geeft les in het maken van videosollicitaties. "Wij willen dat tegengaan door middel van deze filmpjes, zodat een bedrijf gelijk kan zien wie de persoon is, wat zit er achter de persoon, zijn persoonlijkheid. We hopen dat bedrijven dan achter de persoon gaan kijken in plaats van alleen naar zo'n statische brief."

Ook ROC-leerling Zinou merkt dat mensen om hem heen worden afgekeurd op basis van afkomst of religie. Door deze manier van solliciteren is hij aan een stageplek gekomen. "Ik voel mij minder snel gediscrimineerd omdat ik videobel, omdat ik dan in mijn ogen een eerlijke kans krijg om mijzelf voor te stellen, in plaats van alleen met een papiertje." Een andere leerling zegt daarover: "Als je mijn naam ziet dan denk je: het is een buitenlander. Maar als jezelf gaat presenteren via een video, dan kan je ook jezelf laten zien en dan zien ze ook hoe je bent." Ook voor haar is het positief uitgepakt: binnen één dag na het versturen van haar video werd ze aangenomen.

Niet de oplossing Het ROC is dus hoopvol over deze manier van solliciteren, maar of de video's stagediscriminatie echt tegen zullen gaan, betwijfelt De Jong. Uit haar onderzoek blijkt dat een video niet de oplossing is voor een negatieve beeldvorming, maar, zegt ze: "Voor de jongeren zelf werkt het wel heel positief omdat ze hun verhaal kunnen vertellen. Stagediscriminatie ga je er niet een op een mee opheffen, maar het kan voor jongeren wel een mogelijkheid zijn om zichzelf te presenteren.'' Dat erkent ook leerling Zinou: ''Je kan discriminatie beperken, maar je kan het niet 100% tegengaan. Het zal er altijd wel in blijven zitten."