De nieuwe ombudsman wil ontregelen: "Onmacht heb ik zelf ook ervaren"

Munish Ramlal, de 39-jarige nieuwe Ombudsman Metropool Amsterdam heeft zijn eerste weken er opzitten. Hij is zijn gevecht tegen de bureaucratie begonnen. Het woud aan regelgeving wil hij vereenvoudigen en de ambtenaren moeten achter hun bureau vandaan. Ook is hij DJ in opleiding: "Zo kan ik me ook verbinden aan jongeren."

Dat de kloof tussen burgers en overheid hier flink is, merkt Ramlal vrijwel dagelijks. "De mensen die ik in de wijken spreek zeggen: er wordt heel veel over ons gesproken maar niet met ons gesproken, en dat zijn geluiden die mij zorgen baren." Ramlal woont vooralsnog in Rotterdam en groeide op in Spijkenisse. Hij promoveerde in de rechtssociologie en werkte hiervoor als Hoofd Systeemtoezicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Eerder adviseerde hij ook de Nationale ombudsman. Zijn droom om zelf ombudsman te worden is nu uitgekomen. "Ik wilde dit zo graag omdat ik slecht tegen onrecht kan en me wil inzetten voor beter openbaar bestuur."

Want dat rammelt nogal, vindt Ramlal. "Een van de problemen is dat de overheid veel te juridisch communiceert met mensen, ze krijgen allemaal moeilijke juridische brieven, en ik denk dan: ga dan als ambtenaar eens het gesprek aan. En vertrouw er als overheid niet op dat alles wat zo goed op papier lijkt ook werkt." Daarom wil Ramlal veel de buurt in zoals vandaag in Oost, maar dan samen met ambtenaren. Die moeten veel meer achter hun bureau vandaan, naar burgers toe om te begrijpen waarom mensen vastlopen en hoe dat opgelost kan worden. "Er zijn nu zoveel regels, dat ambtenaren daar ook last van hebben en ik wil ontregelen."

Ramlal heeft in zijn leven ook zelf ervaren wat de jungle aan regelgeving met gewone mensen doet. "Ik ben opgegroeid in een gezin met een broer die in in de schulden heeft gezeten, die afhankelijk was van de overheid en een broertje die als ondernemer tegen van alles is aanliep. En ook mijn moeder vond bepaalde brieven lastig om te lezen. Dan voel je onmacht en voel je je in de steek gelaten door de gemeente. En dat moeten we niet willen, want de overheid is er voor iedereen."

Jong, bi-cultureel en vrouw

De vorige ombudsman, de 62-jarige Arre Zuurmond pleitte bij zijn vertrek expliciet voor een jongere opvolger met een bi-culturele achtergrond. Het liefst een vrouw. Dat laatste is niet gelukt maar het verschil is groot, onderstreept Ramlal. "Mensen uit stadsdeel Zuidoost hebben mij gezegd dat ze geen vertrouwen hebben in witte instituties." Ze hebben heb een punt vindt Ramlal. "Als je als ambtelijk apparaat of als bestuur van de stad wilt zijn, moet je ook die stad weerspiegelen."

DJ in opleiding

Naast zijn werk als ombudsman, heeft Ramlal ook nog een hobby waar hij zijn voordeel mee kan doen. "Ik ben DJ in opleiding. Ik hou van technomuziek en ik als er festivals zijn, dan ben ik daar ook." Wat de Amsterdammer daar aan heeft? "Dat ik me kan verbinden met jongeren en aan hun wereld."