Dortmund-spits Haaland geblesseerd en mist waarschijnlijk duel met Ajax

Dat maakt trainer Marco Rose vandaag bekend op een persconferentie. En dat is een flinke domper voor de club, Haaland is 'van onschatbare waarde'. Zo scoorde de spits dit seizoen al dertien doelpunten in tien officiële wedstrijden. Tegen Ajax was hij drie keer vlakbij een doelpunt, maar Remko Pasveer was een sta-in-de-weg. Hij wist alle schoten van Haaland te keren.

Op Twitter zegt Haaland zich voorlopig op zijn herstel te focussen, maar sterker terug te komen.