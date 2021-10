Stadsdeel wil Spuistraat en Haarlemmerdijk permanent autoluw maken

Om de tijdelijke maatregelen permanent te maken, wordt geopperd het fietspad weg te halen en meer ruimte te creëren voor voetgangers. Op de rijbaan wordt de auto te gast, wat duidelijk gemaakt zal worden met markeringen en bebording. "De verkeersmaatregelen op het autonetwerk van de afgelopen jaren hebben de hoeveelheid auto's in de straat drastisch teruggebracht waardoor het verplaatsen van de fiets naar de rijbaan een realistische optie is geworden", aldus het stadsdeel.

Volgens het stadsdeel zorgt het fietspad op de drukke Spuistraat voor menig conflict tussen snel fietsverkeer en voetgangers. Ook zou er vaak illegaal tegen de rijrichting in worden gefietst, wat tot botsingen tussen fietsers leidt. "In de buurt wordt het drukker wordende fietspad niet langer als positief voor de leefbaarheid ervaren", valt te lezen in een document van het stadsdeel over de herinrichting.

In de zomer van 2020 werden de straten door de gemeente tijdelijk autoluw gemaakt. Aangezien mensen in verband met corona anderhalve meter afstand moesten kunnen houden, werden drukke straten in de stad heringericht: auto's te gast, fietsers op de rijbaan en voetgangers op de stoep én het fietspad. Inmiddels ambieert het stadsdeel om de maatregelen permanent te maken.

Ook de Haarlemmerdijk en -straat werden in de zomer van 2020 heringericht om de anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen voor voetgangers en fietsers. Voor voetgangers werd één-richtingsverkeer ingevoerd en parkeerplaatsen werden opgeheven om ruimte te maken voor terrassen en fietsparkeren.

Ook mochten auto's en scooters de straat niet meer in. Auto' s mogen alleen tussen 07.00 uur en 15.00 uur de straat in om te laden en lossen. "Door maatregelen te nemen op verschillende drukke plekken in de stad zorgen we dat iedereen in Amsterdam zo veilig mogelijk van de zomer kan genieten", zei toenmalige wethouder Verkeer en Vervoer Sharon Dijksma toen.

Bewoners waren het er niet meer eens en stapten naar de rechter. Die stelde de gemeente echter in haar gelijk: de weg mag autovrij blijven zolang dat nodig is voor het waarborgen van de coronamaatregelen. Nu, bijna een jaar later, blijkt uit een enquete van het stadsdeel onder buurtbewoners en ondernemers dat een merendeel toch positief tegenover de autoluwe maatregelen staat. Van de 135 bewoners van de Haarlemmerdijk en -straat stemde 77 procent voor, bij de ondernemers was dat 60 procent.

Om de maatregelen in de straat definitief te maken, stelt het stadsdeel voor om verzinkbare palen neer te zetten. De huidige laad- en lostijden worden dan verlengd.

De plannen worden dinsdag besproken in de stadsdeelcommissie.