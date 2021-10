Telefoonwinkel overvallen in de Kinkerstraat, drie verdachten aangehouden

De politie is nog op zoek naar een vierde verdachte: een zwartgeklede man met een gezet postuur. Een beveiliger van de winkel kreeg een klap, maar raakte niet ernstig gewond. Het is niet duidelijk of de overvallers buit hebben gemaakt.

In de afgelopen tijd werden bij het Bijlmerplein in Zuidoost drie telefoonwinkels overvallen. De politie onderzoekt of er een link is tussen alle overvallen.