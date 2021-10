Extinction Rebellion viert feest bij ABP; pensioenfonds stopt met investeren in fossiele brandstoffen

Bij de ingang van het ABP-kantoor vieren een aantal activisten van Extinction Rebellion het nieuws met champagne. "We waren allemaal megablij", zegt Marc-Siebren Kwadijk van Extinction Rebellion. "De mensen die vrij konden nemen zijn nu gekomen om het te vieren."

Behalve bubbels hebben de activisten ook taart bij zich. Het personeel van ABP willen ze ook trakteren. "Dit is echt een tof succes. We zijn blij, écht blij, dat uiteindelijk het ABP toch is meegegaan."

Bezetting kantoorpand ABP

De milieuactiegroep heeft in september en juli van dit jaar het kantoorpand van ABP bezet omdat ze wilden dat ABP zou stoppen met investeringen in fossiele energie. Bij beide bezettingen werden actievoerders gearresteerd.

"Nu zitten we thuis met boetes en rechtszaken omdat we huisvredebreuk hebben gepleegd", vertelt Kwadijk. Wel vindt hij dat zijn milieuactiegroep het goede heeft gedaan. "We proberen het klimaat van deze wereld te redden. En vandaag hebben we weer een grote stap gezet."