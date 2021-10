Overval op supermarkt aan de Osdorper Ban

Aan de Osdorper Ban is vanavond een supermarkt overvallen. Een man heeft het personeel bedreigd met een steekwapen en is vervolgens met een nog onbekende buit op de vlucht geslagen.

De overval vond om 19.00 uur plaats bij de Aldi. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de overvaller de winkel ontvluchtte nadat hij een stuk brood naar zijn hoofd geslingerd kreeg van een personeelslid. Hier schrok hij van en is vervolgens te voet in de richting van de Wildeman gerend.

De politie is nog op zoek naar de overvaller en heeft een signalement om naar uit te kijken. De man is rond de 1.70 meter lang, lichtgetint en draagt een grijze trainingbroek met groen Nike logo en een opvallende rood/oranje jas met grijze accenten. Verder heeft hij zwarte schoenen en zwarte handschoenen aan en mogelijk een grijze muts op, maar de politie houdt er rekening mee dat hij kleren uitgedaan of verwisseld heeft.

Getuigen van de overval of mensen die de verdachte hebben zien vluchten worden gevraagd zich bij de politie te melden.

Eerder vandaag werd ook een Aldi-supermarkt overvallen. Vanmorgen stond er iets voor 9.00 uur een man met een vuurwapen in een filiaal aan de Admiraal de Ruijterweg.