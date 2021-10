Reder houdt het niet droog bij overhandiging petitie salonboten: "Wist dat ik ging huilen"

Vanmorgen boden de reders van historische salonboten een petitie aan op de Stopera tegen het nieuwe vaarbeleid. Ruim 22.000 mensen ondertekenden de noodkreet van de ondernemers die hun bedrijf verliezen of dreigen te verliezen door het nieuwe lotingsysteem.

Al jaren sleept het dossier voort, de gemeente werd al eens teruggefloten door de rechter, maar nu staat de evaluatie van de eerste lotingsronde binnenkort op de agenda van de raad. Volgens de murw gebeukte ondernemers was en is het een gedrocht dat voor reder Arno Koningstein desastreus uit pakte: één van zijn twee boten werd uitgeloot.



Oog in oog met verantwoordelijk wethouder Egbert de Vries (PvdA) houdt hij het niet droog: "Ik wilde eigenlijk niet komen, want ik wist dat ik moest gaan huilen. We hebben zo'n mooi bedrijf. Ik heb het samen met mijn man opgebouwd, alle Amsterdammers varen graag met ons."

Het nieuwe systeem is bedoeld om de drukte en de overlast op de grachten tegen te gaan en om nieuwe toetreders op de markt een kans te geven. Straks krijgen nog maximaal 550 passagiersboten - van groot tot klein - een vergunning. In verschillende rondes gaan de bestaande vergunningen nu in de tombola. Wie kan aantonen dat hij een nieuw schip kan financieren, kan een aanvraag doen.



Volgens de kleine reders zijn de grote, kapitaalkrachtige partijen daarmee in het voordeel. Hun salonboten zijn duur in het onderhoud en ze hebben daarom in het verleden al hoge leningen moeten afsluiten Koningstein: "Je pensioen, je leven wordt gewoon aan een loting vastgezet." 16 van de 31 historische boten afgevallen Volgens Frans Heijn van de Verenigde Rederijen Amsterdam werkt het nieuwe systeem uiteindelijk ook nog eens contraproductief: "Je krijgt een soort Chinese kwaliteit van alleen maar sloepen en alle salonboten verdwijnen." Van de 31 historische boten die in de eerste ronde al moesten meedingen, komen er volgens hem 16 niet meer terug. Sommige uitgeloot, andere deden niet eens mee. "Die zitten er net als Arno zo zwaar in, je moest zoveel voor die loting doen, dat ze dat gewoon fysiek en mentaal niet aankonden."

Volgens wethouder De Vries is het aandeel historische boten gegarandeerd omdat er in die categorie een quotum geldt van 110. "Die blijven ook altijd behouden, maar er zijn nog meer mensen die met zo'n historisch schip willen varen. Dat begrijp ik heel goed want dat is ook heel mooi, dus ook binnen die groep is er een overmaat en moeten we loten."



De reders hebben vandaag ook een alternatief plan aan de raadsleden voorgelegd, veel ellende zou volgens hen voorkomen kunnen worden als er onderscheid gemaakt wordt tussen "toeristische en niet-toeristische boten". Daarnaast gaat, opnieuw en nog steeds, de strijd in de rechtbank ook door.