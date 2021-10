OM eist taakstraf en voorwaardelijke celstraf tegen drillrappers voor opruiende teksten

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden tegen drillrappers Diego M. en Jordan S.. De mannen zwaaien in een videoclip met nepvuurwapens en zingen opruiende teksten. Wat het OM betreft is de grens van artistieke vrijheid en vrijheid van meningsuiting overschreden.

"Catch een opp, ik maak hem echt dood", is een van die teksten die het OM te ver vindt gaan. Met 'opp' wordt vijand bedoeld.

"Er wordt op het gemoed gewerkt van personen die daarvoor vatbaar zijn. Dat kunnen leden zijn van de eigen groepering, van overige groeperingen of van willekeurig personen die de video’s bekijken", zei de officier van justitie vanmiddag tijdens de zitting.

"Juist deze veelal jonge kijkers van de video zijn ontvankelijk voor de uitlatingen die worden gedaan. Het is juist deze groep die geïnspireerd kan raken om zelf ook wapens aan te schaffen, drillrap video’s met wapens te maken of nog erger, over te gaan tot het gewelddadige gedrag waartoe wordt opgeroepen door de verdachten in de video.”

Volgens het OM is het belangrijk dat er een grens wordt gesteld aan dergelijke video’s. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.