Meerdere gezinnen uit huis gezet tijdens toeslagenaffaire

Volgens de gemeente zijn er in de jaren dat de toeslagenaffaire speelde meerdere gedupeerde gezinnen in de stad hun huis uitgezet. Een goed overzicht is echter niet te geven. Ook weet de gemeente niet of er kinderen bij hun ouders zijn weggehaald.

Anderhalve week geleden meldde RTL Nieuws dat er tijdens de toeslagenaffaire 1100 kinderen uit huis zijn geplaatst. CDA-raadslid Diederik Boomsma vroeg het stadsbestuur daarom om uitleg over de Amsterdamse gedupeerden.

Verschrikkelijk

"Het feit dat kinderen uit huis geplaatst zijn als gevolg van de problemen in het gezin die voortkwamen uit het onterecht handelen van de overheid, is verschrikkelijk. Alle inzet is erop gericht dat kinderen thuis opgroeien, mits dat gezond en veilig kan", laat het stadsbestuur in antwoord op zijn vragen weten.

Volgens het stadsbestuur heeft een gedeelte van de uit huis gezette gezinnen huisvesting kunnen vinden in hun eigen netwerk of zijn hun kinderen daar ondergebracht. "Er zijn ook gevallen waarbij ouders na hun huis te hebben verloren, te dure huisvesting hebben geaccepteerd, te slechte huisvesting, in hotels terecht zijn gekomen of naar het buitenland zijn vertrokken."

Vier gezinnen

Huisuitzettingen zouden op dit moment nauwelijks meer gebeuren, omdat de gemeente gezinnen probeert te helpen dat te voorkomen. In 2020 ging het om vier gezinnen. Er is geen totaaloverzicht van gedupeerde ouders dat vergeleken kan worden met uitgezette gezinnen. "Het is daarom niet mogelijk om aan te geven hoeveel gezinnen nog niet geholpen zijn."

Er zijn wel nog negentien aanvragen voor urgentie voor sociale huurwoningen in behandeling bij de gemeente. Zeventien gezinnen hebben die urgentie al gekregen.