Krakers 'Hotel Mokum' beantwoorden vragen VVD: "Alleen duivenlijken gevonden"

VVD-raadslid Marianne Poot stelde de vragen op 18 oktober. Ze wilde onder meer weten of de krakers verdacht worden van huisvredebreuk, of er persoonlijke bezittingen van de eigenaar in het pand lagen en of omwonenden meldingen hebben gedaan van overlast.

Opgeruimd

"Misschien hebben we de huisvrede van de duiven verstoord, die voor ons waren in het creëren van een broedplaats", antwoorden de krakers, die het pand hebben omgedoopt tot 'Hotel Mokum'. Persoonlijke bezittingen zeggen ze niet gezien te hebben. "We hebben alleen duivenlijken aangetroffen. We weten niet of die van de eigenaar waren, maar we hebben ze in ieder geval opgeruimd."

Volgens de krakers hadden meerdere bewoners van de straat een hekel aan het hotel toen het nog open was, 'onder meer vanwege de overlast'. "De reacties op onze plannen en voorstellen zijn louter positief. Zeker oudere buurtbewoners zijn blij met deze opleving van verzet tegen de woningnood, de commercialisering van het centrum en het massatoerisme."

Graag langs

Poot, die vindt dat er 'er snel en daadkrachtig opgetreden moet worden tegen kraken om eigenaren van bedrijven of woningen te beschermen en om nieuwe kraken te ontmoedigen', heeft de krakers voor de antwoorden bedankt. "Ik kom graag langs om over de vragen en antwoorden te spreken." Of ze daar al antwoord op heeft gekregen van de krakers is niet duidelijk.

De eigenaar van het pand, horecaondernemer Cheu Jung Su, liet vorige week weten aangifte te hebben gedaan van de kraak. Hij ontkent dat hij een speculant is en zegt dat er deze zomer nog gebouwd is door een aannemer. Door leverproblemen die te maken hebben met de coronacrisis zouden de werkzaamheden vertraging hebben opgelopen.

De antwoorden van het stadsbestuur worden nog verwacht en komen waarschijnlijk binnen een paar weken.