Weer overval op telefoonwinkel, twee verdachten opgepakt

Opnieuw is er een telefoonwinkel overvallen. Het gaat om een winkel op het Binnenhof in Amstelveen, waar het winkelcentrum Stadshart zit. De politie heeft iets verderop twee verdachten opgepakt.

De politie had het signalement van de daders via Burgernet verspreid en vroeg omstanders om hen niet te benaderen. De overvallers droegen droegen zwarte kleding, hadden allebei een mondkapje op en een van hen droeg een grote tas.

Het gaat om de vijfde overval op een telefoonwinkel in vijftien dagen tijd. Eerder waren vier telefoonwinkels in Amsterdam het doelwit. Uit voorzorg hebben KPN, Vodafoneziggo, T-Mobile, The Phone House en Belsimpel alle mobiele telefoons in de regio al uit de winkels gehaald.