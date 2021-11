Theatermaker Rop Janze heeft al een jaar long covid

Op het podium is theatermaker en cabaretier Rop Janze één brok energie. Maar het afgelopen jaar is alle energie uit lichaam en geest verdwenen. Rop raakte november vorig jaar besmet met het coronavirus, en leeft nu al bijna een jaar lang met de gevolgen.

Rop kreeg op 7 november vorig jaar te horen dat hij corona had. De klachten waren mild. Een beetje verkouden, wat hoofd- en spierpijn. Weinig reden tot zorgen. Maar een maand later begonnen de zorgen toch. "Opeens een zware druk op mijn borst, snel buiten adem. Toen werd het wat angstiger al."

Rop liet bloed afnemen en ook zijn longen en hart werden onderzocht. Alles leek in orde. Uiteindelijk werd de conclusie getrokken dat Rop long covid heeft. "Wat ze nu vooral zeggen over long covid is dat het immuunsysteem nog aanstaat. Het virus is allang uit mijn lijf, maar dat immuunsysteem staat nog steeds aan. Dus ik krijg allerlei prikkels. Van buiten, van binnen. Geluiden, licht, tegenwind. Dat zijn allemaal prikkels waar je doodvermoeid van raakt."

Opeens kan Rop weinig tot niets meer. Een Zoom-meeting houdt hij nog geen kwartier vol, een wandeling naar de supermarkt, of zelfs maar naar de brievenbus, was lange tijd een kwelling. Op gegeven moment kon Rop nauwelijks meer lopen. "Ik zakte heel erg door mijn knieën. Je wereldje wordt dan ook heel klein. Je kan nergens meer zelfstandig heen."