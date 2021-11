Stad NL V In het Slotervaartziekenhuis wordt nu zorg verleend aan acteurs

Door een groot tekort aan stageplekken in de zorg was het voor meer dan honderden Mbo-studenten niet mogelijk om praktijkervaring op te doen. Als oplossing is er een nieuwe leerplek geopend in het oude MC Slotervaartziekenhuis, waar deze studenten door middel van casussen gespeeld door acteurs, ervaring kunnen opdoen in een nagebootste leeromgeving.

De simulaties zijn een enorme opluchting voor onder andere verpleegkunde student Dariel, die nergens een stageplek kon vinden. ''Het is fijn, het geeft me een gevoel alsof ik echt op stage ben'', zegt ze daarover. Dat ze met acteurs in plaats van echte patiënten werkt vindt Dariel niet erg: ''Ze kunnen wel heel goed acteren, de mensen die mij helpen.'' Stagebegeleider Maartje Frijters kijkt kritisch mee terwijl Dariel de hartslag van de patiënt meet. Af en toe moet zij bijspringen, maar over het algemeen is ze erg tevreden. ''Ik vind het heel mooi hoe ze al gelijk gaat zitten bij de zorgvragen. Dat vind ik zo belangrijk dat je goed contact maakt. Daar win je al meteen zoveel mee.''

Deze simulaties zijn hard nodig, volgens Frijters. ''Zolang wij ze niet kunnen opleiden, zal het tekort in de zorg ook niet veranderen. Op deze manier kunnen we toch een stageplaats voor ze creëren.'' Belangrijk, want zonder een stage kunnen studenten hun opleiding niet afronden. Met deze vervangende simulaties hoopt Maartje dat het tekort in de zorg uiteindelijk opgevuld wordt.

Quote ''We leiden zoveel mogelijk mensen op, maar kunnen de druk op de zorg niet direct verlagen'' opleidingsmanager peter helderman

Of de studenten na het afronden van hun studie verpleegkunde daadwerkelijk in de zorg blijven werken, blijft onzeker. Volgens opleidingsmanager Peter Helderman heeft dat ook te maken met het CAO. ''Wij zijn natuurlijk een opleiding, wij kunnen niet op het moment ervoor zorgen dat er minder druk is in de zorg. Wat we wel doen is onze uiterste best met dit soort simulaties om zoveel mogelijk mensen voor de zorg op te leiden, zodat je uiteindelijk ook meer handen in de zorg krijgt en uiteindelijk de werkdruk gaat verlagen.''

Amsterdamse MBO-Agenda Onderwijsprojecten als deze zijn onderdeel van de Amsterdamse MBO-Agenda (2019-2023). Met de MBO-Agenda zet de gemeente samen met mbo-instellingen in op sterk middelbaar beroepsonderwijs in de stad. Het gaat om kwalitatief goed onderwijs, kansen voor jongeren op een succesvolle schoolloopbaan en een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt en samenleving.