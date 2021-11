De Warmoesbrug wordt vernieuwd: "Ik moet omrijden, dat kost vaak heel veel tijd"

Het omleggen van de kabels en leidingen is een ingewikkelde taak. "Zie je die gele dop? Dat is mijn gasleiding. Maar moet je kijken hoeveel kabels eromheen liggen, dat is toch niet normaal? Niet normaal, dat is geen werken zo", vertelt een werkman.

Een complexe klus dus, maar daar deinst omgevingsmanager Karin van Zwam niet voor terug. "Vanuit het programma Oranje Loper vernieuwen wij de bruggen en straten van de Dam tot Mercatorplein. Wij zijn hier begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. De bruggen zijn oud en moeten vernieuwd worden", aldus de omgevingsmanager.

Voor de werkzaamheden is een hulpbrug aangelegd vertelt van Zwam. "De leidingen zorgen voor water, telefonie en internet voor de omgeving en wij willen graag dat dit blijft werken tijdens het vernieuwen van de bruggen. Daarom verleggen we deze naar de hulpbrug die achter de Warmoesbrug is aangelegd."