Stadsbestuur verkent opties voor groene en autoluwe Oostelijke binnenstad

Waar nu nog het autoverkeer volop raast rond de Weesperstraat en de Valkenburgerstraat, moet dit gebied in de toekomst een groen en leefbaar stuk binnenstad worden waar je als voetganger en fietser zorgeloos doorheen kan bewegen. Dat is in ieder geval de inzet van het stadsbestuur.

Met meerdere impressies en voorbeelden van kansen rond het Weesperplein, het Mr. Visserplein en de IJtunnelmond en een mogelijke herinrichting rond de Weesperstraat verkent het stadsbestuur de mogelijkheden om gemakkelijker en veiliger over te steken, en naar het verbeteren van de verbindingen tussen Oost en West voor de fiets en het openbaar vervoer.

"Autoverkeer domineert de Oostelijke binnenstad van Amsterdam. De drukke Weesperstraat en de Valkenburgerstraat doorsnijden dit gebied en dat gaat ten koste van de leefbaarheid van deze prachtige buurt. Ook is de samenhang tussen de verschillende delen van de wijk verdwenen", aldus wethouder Egbert de Vries (Verkeer & Vervoer).

In de Oostelijke binnenstad is al een start gemaakt met het vergroenen van de Weesperstraat en de Valkenburgerstraat. In eerste instantie zou dit jaar ook een proef worden gedaan met het weren van het doorgaande verkeer in de Weesperstraat, maar die proef is uitgesteld omdat de verkeerssituatie vanwege de coronamaatregelen een onderzoek naar de effecten in de weg staat.

Volgens de gemeente maakt een situatie met veel minder autoverkeer 'een radicaal andere inrichting' van straten en pleinen mogelijk. "Het kruispunt op de Prins Hendrikkade krijgt veel oversteekruimte voor voetgangers en fietsers", aldus de gemeente. "De Weesperstraat blijft levendig, maar in plaats van veel auto’s zal er meer ruimte zijn voor fietsers, voetgangers en groen. Het Weesperplein wordt weer echt een plein."

Het stadsbestuur ziet verschillende mogelijkheden om de Oostelijke binnenstad te vergroenen. Zo wordt er gedacht aan het verminderen van het aantal rijbanen en aan het weren van doorgaand verkeer door het doen van de eerder genoemde knip in de Weesperstraat.