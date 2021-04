Opknippen Weesperstraat niet dit jaar, maar in 2023

Dat heeft wethouder Egbert de Vries (Verkeer en Vervoer) vanavond laten weten in een brief aan de gemeenteraad. In februari liet hij nog weten dat hij onderzocht of de straat in mei of juni van dit jaar kon worden opgeknipt of dat de gemeente nog twee jaar zou wachten. De Vries kiest dus voor de tweede optie.

De proef is bedoeld om te kijken onderzoeken of de maatregel er inderdaad voor zorgt dat het aantal auto's omlaag gaat en of er in andere straten geen problemen ontstaan doordat er omgereden wordt. Mochten de uitkomsten positief zijn, dan kan de knip definitief ingevoerd worden. Maar de verkeerssituatie wijkt door de coronamaatregelen volgens De Vries nog te veel af om goed onderzoek te kunnen doen.