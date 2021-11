Huisartsen Kruispost: "QR-codes voor ongedocumenteerden wel mogelijk"

Het ontbreken van een mogelijkheid in de stad om als ongedocumenteerde een QR-code te krijgen bij volledige vaccinatie leidt tot frustratie bij de Kruispost. De huisartsenpost, die onder andere ongedocumenteerden medische hulp biedt, ziet regelmatig het onbegrip bij hun patiënten. Dat onbegrip delen ze, zeker nu blijkt dat de GGD in Utrecht wel QR-codes kan uitgeven.

De Kruispost aan de Oudezijds Voorburgwal krijgt veel vragen van ongedocumenteerden, want er is veel onbegrip. "Het is aan de ene kant een persoonlijk dilemma dat die mensen minder bewegingsvrijheid hebben", aldus Kruispost-arts Tom Matthews. "Er is daarnaast een maatschappelijk belang om de vaccinatiegraad zo groot mogelijk te krijgen. Nu blijft de beloning, een QR-code, uit." Volgens de arts is dat een slechte ontwikkeling, want zo verdwijnt de bereidheid voor een vaccin.

Ongedocumenteerden beschikken vanwege hun juridische status niet over een bsn en kunnen daarom niet via de de reguliere CoronaCheck-app een QR-code krijgen. Al blijkt dat bij de GGD in Utrecht inmiddels geen probleem meer. Eerder wees zorgwethouder Simone Kukenheim naar het Rijk, maar na vragen van AT5/NH Amsterdam blijkt dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de bal tóch bij de gemeentes legt. Zij stellen dat wanneer een GGD er klaar voor is en personeel heeft opgeleid, QR-codes kan worden uitgegeven. Dat gebeurt inmiddels dus in Utrecht, maar Amsterdam loopt achter.