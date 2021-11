Duizenden gevaccineerde ongedocumenteerden kunnen geen QR-code krijgen

Ongedocumenteerde mensen in de stad beschikken vanwege hun juridische status niet over een burgerservicenummer (bsn) en kunnen daarom niet via de de reguliere CoronaCheck-app een QR-code krijgen. Duizenden gevaccineerde ongedocumenteerden kunnen daarom nog altijd geen faciliteiten bezoeken waarvoor een QR-code is vereist.

Een van hen is de Filipijnse vluchteling Marion Grace. Ze is ongedocumenteerd maar werkt al 10 jaar bij Amsterdammers thuis. Zij werd net als veel mensen in augustus gevaccineerd met het Pfizer vaccin. Maar nu, drie maanden later, heeft Grace nog steeds geen QR-code. "Je gehoorzaamt en houdt je aan de regels. Maar nee, het recht op een QR-code krijg je niet", vertelt Grace zichtbaar aangeslagen door haar situatie. Ze kan door het ontbreken van een QR-code alleen naar een bioscoop, café of sportschool als ze zich eerst laten testen, net als ongevaccineerden.

Landelijk beleid

Ongedocumenteerden beschikken vanwege hun juridische status niet over een bsn en kunnen daarom niet via de de reguliere CoronaCheck-app een QR-code krijgen. De GGD erkent het probleem, maar is afhankelijk van landelijk beleid. Er is een GGD die wél QR-codes verstrekt aan mensen die wel gevaccineerd, maar niet gedocumenteerd zijn: de GGD Utrecht. Zorgwethouder Kukenheim zegt ook afhankelijk te zijn van het landelijke beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

2G-regel

Met de aankomende nieuwe '2G-regels' van het demissionaire kabinet zullen deze mensen het nog moeilijker krijgen. Hiermee kan er alleen een geldige QR-code verkregen worden als iemand gevaccineerd of genezen is. Met een test kan dus geen geldige QR-code meer verkregen worden, zoals nu nog het geval is in het '3G-systeem'.

Om het 2G-systeem in te voeren, moet eerst het parlement hier nog mee instemmen. Mogelijk wordt het in de nabije toekomst ook verplicht om in niet-essentiële winkels en het hoger onderwijs je coronapas te (laten) scannen. Ook wil het demissionaire kabinet de coronapas uitbreiden, zodat op het werk hier naar gevraagd kan worden.