Geen paspoort maar toch een prik: hoe komen ongedocumenteerden aan een vaccinatie?

Ongedocumenteerden, daklozen en arbeidsmigranten komen in aanmerking voor een coronavaccin. Maar hoe deze groepen een inenting moeten krijgen is voor een deel nog onduidelijk. Dinsdag maakte wethouder Kukenheim bekend dat de GGD in de laatste week van mei dak-en thuislozen gaat vaccineren. Maar hoe vaccineer je de mensen die onder de radar willen blijven?

Chris Stabrigida werkt voor Filipino LGBT, die opkomt voor de Filipijnse LHBTI-gemeenschap. “Maar tijdens de pandemie werd ons werk heel anders, we zijn eten uit gaan delen aan de Filipijnse mensen die door de lockdown hun baan zijn kwijt geraakt.”

Ze werken als schoonmakers, nannies of in de horeca vertelt hij. “Sommige van hen zijn echt al oud, het is voor ons allemaal belangrijk als ook zij ingeënt worden.” Via Dokters van de Wereld hoort hij soms dat er vaccins over zijn bij een huisarts. Hij informeert zijn Filipijnse gemeenschap via whatsappgroepen, maar Stabrigida zoekt vaker nog persoonlijk contact. “Ik wil echt hun privacy beschermen. Veel mensen zijn intens bang over hun status.”

In Amsterdam verblijven naar schatting duizenden ongedocumenteerden. Ze hebben geen burgerservicenummer, waardoor ze lastig aan zorg kunnen komen. Voor de risicogroepen onder hen is het onduidelijk of ze een afspraak kunnen maken en waar ze dan heen moeten voor de vaccinatie. Deze onduidelijkheid zorgt voor veel onrust en landelijk beleid voor deze mensen is er nog niet.