Hopen zonder kopen: Hoe maak je duurzaam wonen voor jongeren betaalbaar?

In het programma What's Next onderzoeken jonge makers, Nore-linn, Nina, Sander en Luuke, wat er speelt onder leeftijdsgenoten in Noord-Holland. Deze keer gaan zij samen met de Amsterdamse Lukas op pad om voor hem een geschikte woning te vinden rond Amsterdam. Deze moet het liefst duurzaam en betaalbaar zijn, maar is deze combinatie voor jongeren wel haalbaar? What's Next zoekt het uit!

AT5

Lukas de Ruiter (21) studeert Future Planet Studies aan de Universiteit van Amsterdam en is daarnaast actief bij de studentenvereniging Students For Sustainability. Als het gaat om duurzaamheid, weet hij dus maar al te goed wat er moet gebeuren om prettig te wonen, zonder de aarde daarbij te veel te belasten. Zijn ideale huis is dan ook voorzien van zonnepanelen en een warmtepomp en is gelegen in een groene omgeving. Toch lukt het Lukas niet om een woning te vinden die aan deze wensen voldoet en ook nog eens betaalbaar voor hem is. What's Next biedt uitkomst en neemt Lukas mee naar drie verschillende woningen in Noord-Holland, die mogelijk wel geschikt voor hem zullen zijn.

Een duurzame afspiegeling van de samenleving Daarvoor reist What's Next allereerst met Lukas af naar De Vuurplaats in Heerhugowaard. Deze woongemeenschap opende in 1994 haar deuren en maakte duurzaam wonen voor iedereen financieel toegankelijk door te kiezen voor sociale huurwoningen. "Het moest een afspiegeling worden van de samenleving," vertelt mede-oprichter Marie van der Hoeven hierover, "zodat je van elkaar kunt leren en genieten". Volgens haar is deze woonvorm voor jongeren aantrekkelijk door niet alleen de focus op duurzaamheid, maar vooral ook door de saamhorigheid en gezelligheid onder de bewoners van heel verschillende leeftijden.

Ook de tweede locatie is via sociale huur betaalbaar voor jongeren zoals Lukas. Deze nieuwbouwwoningen in Monnickendam zijn modulair gebouwd, wat betekent dat de woningen grotendeels als losse onderdelen in de fabriek worden gemaakt en vervolgens op locatie in elkaar worden gezet. "Dat is wel heel duurzaam natuurlijk," merkt Lukas alvast op.

Quote "Als één van de huizen energie overproduceert en een ander huis juist veel energie aan het verbruiken is, kunnen zij energie van elkaar lenen" Emil - bewoner van schoonschip in Amsterdam-noord

De derde en laatste duurzame woonoptie ligt in Amsterdam-Noord. Schoonschip is een drijvende woonwijk bestaande uit dertig woonarken. Lukas bezoekt Emil, die samen met zijn ouders één van deze woonarken bewoont. "De duurzaamheid van Schoonschip komt onder andere voort uit het feit dat alle huizen aangesloten zijn op zonnepanelen. Als één van de huizen energie overproduceert en een ander huis juist veel energie aan het verbruiken is, kunnen zij energie van elkaar lenen," vertelt Emil over zijn woonsituatie. Hij betwijfelt echter of zo'n duurzame woning voor zijn leeftijdsgenoten wel een betaalbare optie is.