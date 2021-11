Ruim tachtig messen gevonden bij fouilleeracties, driehoek wil wapencontroles voortzetten

Ook zijn de resultaten van de acties bekend. Er werden 2368 mensen gecontroleerd. Daarbij zijn honderd wapens in beslag genomen. Het ging om 84 (keuken)messen, zakmessen en schroevendraaiers en zestien andere wapens. Het ging dan met name om busjes pepperspray, boksbeugels en ploertendoders.

Draagvlak

Bij de proef werden, vanwege kritiek van linkse partijen in de gemeenteraad, burgerwaarnemers ingezet. De gemeente heeft de burgerwaarnemers en buurtbewoners gevraagd hoe zij de controles vonden. "Het draagvlak voor het inzetten van gerichte wapencontroles onder bewoners van de gebieden is groot: 70 procent van de ondervraagden is voorstander van inzet van wapencontroles", laat Halsema weten.

De politie zou de controles inderdaad aselectief hebben uitgevoerd, zou benaderbaar geweest zijn en zou duidelijk hebben gecommuniceerd. 4 procent van de gecontroleerde personen heeft negatief op de controles gereageerd. Een persoon heeft geklaagd bij de gemeente.