Krakers moeten 'Hotel Mokum' uit: politie gaat pand ontruimen

De krakers schrijven op Instagram dat ze die spoedontruiming "ieder moment" verwachten. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigt dat de krakers moeten vertrekken.

Rustig

Wanneer er daadwerkelijk ontruimd wordt wil hij niet zeggen. "Dat kondigen we nooit aan." Ook is het de vraag of de Mobiele Eenheid ingezet wordt. "Dat ligt aan de situatie, de meeste ontruimingen verlopen heel rustig."

De krakers hebben het pand 'Hotel Mokum' genoemd. Ze wilden daarmee protesteren tegen leegstand en "de uitverkoop van de stad". Volgens hen staat het pand twee jaar leeg. De eigenaar ontkende dat en deed aangifte tegen de krakers.

Beschermen

Via een gerechtelijke procedure willen de krakers de ontruiming toch nog voorkomen. "Sta paraat, hou onze social media in de gaten, we houden jullie op de hoogte." Ze schrijven de komende dagen steun nodig te hebben "om ons pand te beschermen".

SP-fractievoorzitter Erik Flentge is niet blij met de komende ontruiming. "Een slechte zaak. Het grote geld en de speculanten hebben lak aan de de enorme woningnood en weten zich gesteund door de wet."

Om 18.00 uur gaan de krakers demonstreren op het Leidseplein.