Albert Heijn-distributiecentrum in Lutkemeerpolder van de baan

Supermarktketen Albert Heijn wil geen distributiecentrum in de Lutkemeerpolder. Dat bevestigt een woordvoerder van Ahold na berichten van tegenstanders van het bouwen in de polder.

De woordvoerder zegt dat de reserveringsovereenkomst die het bedrijf had een paar weken geleden al is opgezegd. "Wij hebben steeds benadrukt dat we ons oriënteren en hebben ervoor gekozen om andere, voor ons strategisch interessantere, opties verder te verkennen."

Maximaal

Ongeveer een halfjaar geleden bleek dat er gesproken werd over een distributiecentrum in de polder. In een via de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) vrijgegeven document stond, volgens verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck onbedoeld, dat Ahold zich "maximaal" inspande om een omgevingsvergunning te krijgen.

Een woordvoerder van Ahold was toen minder stellig: zij zei dat het nog ging om een verkenningsfase voor een logistiek punt. Die fase blijkt nu dus voorbij.

'AH must go'

Tegen het bouwen in de Lutkemeerpolder wordt al jaren geprotesteerd. Sinds de naam van Ahold opdook is er een protestgroep met de naam 'AH must go' actief. Die groep heeft uit protest sloten van achttien supermarkten dichtgelijmd. Vrijdag werd het stadsdeelkantoor in Oost bekogeld en beklad met de tekst 'AH uit de Lutkemeer'.

Protestgroep Behoud Lutkemeer is blij met de keuze van Ahold en denkt dat het mede door het protest van de tegenstanders komt. "Iedereen die mee heeft geholpen met flyers, online activisme en demonstraties: heel erg bedankt."

Stopera

Aanstaande woensdag willen ze voor de Stopera gaan staan om het te gaan vieren. Ook willen ze de gemeenteraadsleden overtuigen dat er in ieder geval voorlopig niet gebouwd kan worden, omdat er geen reserveringsovereenkomst is.

De Partij voor de Dieren heeft al aangekondigd om aanstaande woensdag, tijdens de gemeenteraadsvergadering, vragen te stellen aan Van Doorninck.