Stad NL V Amateurclubs worstelen met sportverbod na 17.00 uur: "De impact is gigantisch"

De zon is nauwelijks onder of de sportvelden zijn al leeg, de sporthallen op slot. Door de nieuwe coronamaatregelen mag er na 17.00 uur niet meer in clubverband gevoetbald, gezwommen of getennist worden. Amsterdamse amateurclubs doen er alles aan om zo veel mogelijk lessen door te laten gaan in de middag. "De impact is gigantisch", aldus Julius Egan van Sportraad Amsterdam.

"We zijn met allerlei uren aan het schuiven. Er worden sporten verplaatst naar het weekend zodat we overdag kunnen sporten", vertelt Dennis Gebbink, oprichter van Only Friends, een sportclub voor kinderen en jongeren met een beperking. "We hebben 800 leden verdeeld over 29 sporten", legt hij uit. "We werken alleen maar met vrijwilligers. Die lieve mensen werken overdag natuurlijk. Het moet allemaal in elkaar passen, dus dat is wel een uitdaging." Hij geeft aan dat lang niet alle sporten over de dag verdeeld kunnen worden. "Het is zoals het is." Tanja Stam, voorzitter hockeyclub AMHC FIT uit Noord, beaamt dat er geen keuze is. "Wij hebben alle trainingen van de jeugd moeten afgelasten omdat deze allemaal rond of na 17 uur starten, behalve de Pietentraining voor de allerkleinsten komende woensdagmiddag. Onze jeugdtrainers kunnen vaak pas vanaf 17 uur training geven, dus eerder trainen lukt niet."

Reactie wethouder Simone Kukenheim (Sport): "Het is enorm balen dat Amsterdammers door de nieuwe maatregelen niet meer na 17.00 uur bij hun vereniging kunnen sporten. Zeker omdat sporten in de buitenlucht juist zo goed voor je is. Dat is erg pittig. Niet alleen voor onze sporters, maar ook voor al die vrijwilligers. Wij staan klaar om verenigingen hierin waar mogelijk te ondersteunen."

"Heel slecht voor de sport" Dat alle sporthallen en -velden de komende weken na 17.00 uur leeg zijn, is volgens Julius Egan van onafhankelijk adviesorgaan Sportraad Amsterdam heel slecht voor de sport. "Ik denk dat door deze maatregel honderdduizenden Amsterdammers de komende periode minder of niet kunnen sporten. Omdat nou eenmaal een groot deel van de sportactiviteiten doordeweeks plaatsvinden tussen 17.00 uur en 22.00 uur." Hij vervolgt: "Dat betekent dat een heleboel mensen minder bewegen. Ook met het oog op de pandemie en het belang van activiteit daarin, vinden we dat niet alleen jammer, maar vragen we ons ook af of dat nou wel de meest verstandige oplossing is."