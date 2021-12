Geen Amsterdammer van het Jaar-verkiezing meer vanwege nieuwe subsidieregels

Dat bevestigt bestuurslid Simone Toppers van de gelijknamige stichting naar aanleiding van berichtgeving in NRC.

De stichting was grotendeels afhankelijk van de gemeentelijke subsidie voor Burgerschap en Diversiteit, maar de subsidietoekenning is vanaf dit jaar anders geregeld. Het stadsbestuur heeft zeven 'bestuurlijke prioriteiten' aangewezen, zoals biculturele lhbtiq+ en koloniaal verleden en doorwerking. Volgens Toppers past de verkiezing niet honderd procent bij één van die prioriteiten."We zijn eigenlijk van alles een klein beetje. Voor subsidie zou ik een nieuw plan bij één van die aandachtsvelden moeten indienen, maar dat zag ik niet zitten. Dat gaat gewoon niet lukken."

Geldschieters

Om de toekomst van de verkiezing veilig te stellen is door de stichting gezocht naar andere geldschieters. Vanuit het bedrijfsleven was er wel animo voor dienstverlening, maar niet voor pure sponsoring. En dus komt de stichting niet aan de 40.000 euro die het jaarlijks nodig heeft om de verkiezing, inclusief promotie en een uitreiking, te kunnen organiseren.

Toppers noemt het 'heel jammer' dat de verkiezing ophoudt te bestaan. "We wilden met de verkiezing eigenlijk laten zien wat er wél goed gaat in de stad. Gelukkig zijn er nog wel alternatieven, zoals de Omarmprijs."

Winnaars

De laatste winnaar van de verkiezing is Kurano Bigiman, die in februari uit handen van burgemeester Femke Halsema een cheque van 1.500 euro kreeg. Bigiman kreeg de prijs omdat hij een gymnasium naar Zuidoost wist te halen. Zangeres Merel Huizinga won de prijs in 2019. Zij richtte stichting Philomela op. Met die stichting verbindt ze bewoners van zorginstellingen, scholieren, buurtbewoners en migranten met klassieke muziek. Abdelhamid Idrissi won de prijs in 2018. Hij richtte 24 studiezalen op in kwetsbare wijken in Noord en Nieuw-West.

AT5 werkte elk jaar samen met de stichting en maakte portretten van de genomineerden. Daarnaast deden we we elk jaar verslag van de uitreiking.