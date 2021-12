Zorgen om slechte motivatie bij middelbare scholieren door coronamaatregelen

In een brief aan de ouders van de leerlingen uit de rector Jan Paul Beekman van het Spinoza Lyceum zijn zorgen. De problemen spelen zich vooral af bij scholieren in de tweede en derde klassen en enkele andere klassen in de bovenbouw.

"Wat je normaal ziet, is dat leerlingen bij de start van een nieuw jaar de eerste maand bezig zijn om de plek in de klas duidelijk te maken. We noemen dat een storming norming-fase. Na anderhalve maand is dat zo'n beetje klaar en dan kunnen we weer goed aan leren toekomen. We zien dat er een aantal klassen zijn die daar nu nog steeds mee bezig zijn."

Beekman vermoedt dat de door het kabinet genomen coronamaatregelen, waaronder het sluiten van de scholen, oorzaak zijn van de problematiek. "Wat we zien dat het met name de tweede en derde klassen zijn, die op de basisschool geen kamp hebben gehad en geen musical. Hier op het Spinoza hebben ze ook geen kamp gehad, dat is een kennismakingskamp dat heel belangrijk is. Dus die kinderen hebben heel veel thuis gezeten, dus eigenlijk halen ze nu in wat ze hebben gemist."