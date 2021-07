Moorman bezorgd over lerarentekort: "Mijn hart bloedt als wethouder Onderwijs"

Onderwijs-wethouder Marjolein Moorman (PvdA) maakt zich grote zorgen over het lerarentekort bij een flink aantal basisscholen in de stad. Sommige scholen weten nog niet of ze na de zomervakantie wel de deuren kunnen openen.

Toch was het ook Moorman die drie jaar geleden bij haar aanstelling zei dat ze dat lerarentekort wilde terugbrengen naar nul. Er kwam geld vanuit de stad en vanuit Den Haag waarmee 'een grotestedenbonus' in het leven werd geroepen, een jaarlijkse toelage op het salaris van de leraren. In combinatie met andere maatregelen liep het tekort eventjes terug, maar dat is nu door de coronacrisis en de krapte op de Amsterdamse huizenmarkt weer in alle hevigheid terug .

"Ik heb meerdere schoolbesturen gesproken vorige week", zegt ze in AT5's Park Politiek. "Een paar daarvan zeiden ook: ik weet niet of ik de school wel open krijg aan het begin van het schooljaar. Dus dat is echt wel een heel zorgelijk signaal. Mijn hart bloedt als wethouder Onderwijs."

Terwijl onlangs minister Slob (CU) van Basisonderwijs met 6 miljard euro voor de lagere scholen grif de portemonnee trok. "Er is alleen geen koppeling gemaakt tussen de leerachterstanden veroorzaakt door corona en het lerarentekort. En dat vind ik ontzettend jammer", aldus Moorman.

Structureel

Het geld moet volgens Moorman en haar collega-onderwijswethouders in Rotterdam, Den Haag en Utrecht "structureel" zijn zodat basisschoolleraren net zoveel gaan verdienen als docenten op de middelbare school. "Ik ben heel erg bang dat we over tweeënhalf jaar zien dat er nog meer problemen zijn gekomen, dat de ongelijkheid alleen maar is gegroeid en dan is het geld op en dat zou toch heel verdrietig zijn."



Minister Slob toonde zich vooralsnog niet heel erg onder de indruk over de laatste oproep van de G4-wethouders. Hij wilde eerst nog even zien wat er allemaal wel gebeurd is voor het geld dat richting de randstad is gegaan.

Vinger naar Den Haag?

Van een patroon dat als het in Amsterdam niet lukt, dit stadsbestuur wel erg snel met de vinger naar Den Haag wijst, wil Moorman niet weten: "Ik vind dat niet terecht om te zeggen, het is een Amsterdamse reflex. Ik denk dat het de realiteit is en het zou gek zijn als we dat ook niet gewoon naar voren brengen. Ik denk dat we daar als Amsterdam ook wel een speciale verantwoordelijkheid hebben, juist als hoofdstad, dan moet je soms ook durven staan juist voor de gemeentes en de tekorten die we zien."



Het hele gesprek met Marjolien Moorman, ook over haar hernieuwde lijsttrekkerschap voor de PvdA, bekijk je hieronder.