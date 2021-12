Schipluidenlaan wordt verkeersveiliger: "De fietsers kunnen nu veilig rondfietsen"

"Wij maken de straat verkeersveiliger door hier straks een zebrapad aan te brengen, zodat de voetgangers veilig over kunnen steken", vertelt de omgevingsmanager. "Daarnaast zorgen wij ervoor dat de auto's die uit de parkeergarage komen voldoende ruimte krijgen tussen het fietspad en de weg, zodat ze veilig kunnen invoegen. Het fietspad is nu apart van de rijbaan op de rotonde, dus de fietsers kunnen nu veilig rondfietsen zonder dat ze in aanraking komen met de auto's"

De eerste sneeuwvlokjes vallen naar beneden terwijl onze bezige verslaggevers van het AT5-programma Het Verkeer de camera scherpstellen en het statief uitschuiven. En ook Omgevingsmanager Alexandra Braas is de kou getrotseerd om de verslaggevers te woord te staan.

Quote

"Ik heb begrepen dat er meer oversteekplaatsen komen en dat is voor mij wel een heel erg groot pluspunt", vertelt een arts wiens praktijk zich bij de werkzaamheden bevindt. Ook een buutbewoner is tevreden, maar heeft wel nog een kanttekening. "Wij kijken er eigenlijk wel naar uit dat het hier fraai en mooi wordt. Ook wat betreft onze straat. Het vergt wel wat tijd, want het project loopt al sinds het begin van het jaar, dus ons geduld wordt wel op de proef gesteld.

De werkzaamheden zijn inderdaad al een tijdje bezig, maar er moest ook veel gebeuren vertelt omgevingsmanager Braas. "In het verleden heeft er best wat kabel- en leidingwerk plaatsgevonden. Daarnaast willen we de weg beter laten aansluiten op de vernieuwde rotondes."