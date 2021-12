Tien jaar cel geëist voor doodslaan man in scootmobiel

De 55-jarige verdachte zat achter het stuur van een tractor. Hij kwam het slachtoffer in de buurt van park Frankendael tegen. Toen agenten hem spraken, zei hij dat hij de man eerder met zijn vrouw had betrapt en daarom in elkaar had geslagen. Ook verschillende omstanders zagen hem slaan.

De verdachte heeft gezegd dat hij met de metalen mestverspreider naar het hoofd van het slachtoffer uithaalde. Vandaag zei hij tijdens de zitting dat hij per ongeluk sloeg. Het slachtoffer zou met zijn scootmobiel tegen hem aan zijn blijven rijden.

Het Openbaar Ministerie rekent het de man zwaar aan dat het 72-jarige slachtoffer in zijn scootmobiel weerloos was, dat hij het slachtoffer 'op brute wijze heeft toegetakeld' en zich daarna op niet over hem heeft bekommerd.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.