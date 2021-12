ChristenUnie wil door met 24-uursopvang ongedocumenteerden: "Elke euro goed besteed"

In de vorige campagne was het onderwerp veelbesproken en met financiële hulp vanuit Den Haag werden in de afgelopen collegeperiode uiteindelijk 500 plekken in de stad gevonden waar ongedocumenteerden voor anderhalf jaar aan dat perspectief konden werken. Maar dat perspectief kon ook zijn: terugkeer naar het land van herkomst.

"Het geeft in ieder geval een plek waar mensen kunnen werken aan perspectief", zegt Van den Heuvel in AT5's Park Politiek.

Van den Heuvel: "Deel van de verklaring daarvoor was natuurlijk wel degelijk de coronacrisis die het niet per se gemakkelijke om die oplossing voor mensen, voor wie dat gold, daadwerkelijk uit te voeren. Maar als daar verbeteringen mogelijk zijn, laten we dat doen. Maar nu weer de boel dichtgooien als we daar twee jaar geleden mee begonnen zijn, en aan het kijken zijn wat we daar kunnen betekenen, dat lijkt me ook niet goed."

Het Rijk betaalt nu dus nog mee aan de jaarlijkse 10 a 11 miljoen euro die de opvang kost. Mocht die co-financiering wegvallen, dan vindt Van den Heuvel dat Amsterdam dat voortaan uit eigen zak moet gaan betalen, al hoopt hij op beter nieuws van de nu formerende partijen: "Wij zitten in Den Haag ook aan de onderhandelingstafel, ik hoop dat dat wat betekent."

Van den Heuvel is in maart volgend jaar de nieuwe lijsttrekker van de ChristenUnie in Amsterdam en volgt daarmee Don Ceder op die naar de Tweede Kamer is vertrokken. De ChristenUnie heeft momenteel één zetel in de gemeenteraad.



Het hele gesprek met Gerjan van den Heuvel bekijk je hieronder.