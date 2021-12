Stad NL V Bijna 15.000 euro voor een vierkante meter nieuw dieptepunt: "Brutale vraagprijs!"

De prijzen van woningen in de stad rijzen zoals bekend al een flinke tijd de pan uit en dat gaat voorlopig ook nog niet stoppen. Woningen zijn schaars, de kosten torenhoog en de prijs per vierkante meter wordt steeds hoger. Deze week stuitte onze dure-huizenexpert Erik Rezelman op een nieuw duur pareltje: een appartement waar je bijna 15.000 euro betaalt per vierkante meter.

Het dure appartement is gelegen op de Roemer Visscherstraat, met als achtertuin het Vondelpark. In het appartement krijg je een compleet gerenoveerde etage met 3 kamers, een lift en een balkon. De prijs? Ongeveer 1.1 miljoen euro, en dat voor een oppervlakte van 73 vierkante meter.

Quote "Een miljoen is gewoon de nieuwe ton" Erik Rezelman, Financieel expert

Onze dure-huizenexpert en financieel journalist van RTL Z, Erik Rezelman, vindt dit buiten alle proporties: "Dit is echt een brutale vraagprijs. Dit is weer een huis dat totaal onbereikbaar is voor de meeste Amsterdammers. Ik denk ook niet dat dit snel verkocht wordt." De prijzen van appartementen in de stad stijgen al jaren fors. In het derde kwartaal van 2021 lag de gemiddelde prijs voor een appartement op bijna 5,8 ton. Ter vergelijking: in 2020 was dit gemiddelde nog 4,9 ton.

Parkeerplek nodig Onderweg naar een ander opmerkelijk pand in Noord kan Rezelman het toch niet laten om ons even snel een andere plek te laten zien in Zuid, namelijk een garage aan de andere kant van het Vondelpark. Rezelman: "Deze garage is te koop voor 7 ton. Je kunt er een auto en een fiets in kwijt, ongelooflijk." In de punt van Amsterdam Noord aan de weg Zuideinde staat er een pand te koop voor 1.1 miljoen. Dit pand heeft een oppervlakte van 88 vierkante meter en ziet er verouderd uit. Wel krijg je er een riante kavel bij van 1500 vierkante meter. Rezelman: "Ik zou dit zeker niet kopen want ik denk dat dit helemaal om moet. Dan moet je voor een half miljoen ook nog een huis bouwen. Het probleem met de gekte op de huizenmarkt is dat ik het ook niet meer kan kopen, een miljoen is gewoon de nieuwe ton!"