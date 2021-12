Berghuis na winst zesde groepsduel Champions League: "Je schrijft wel mooie historie"

Met een doelpunt had Steven Berghuis gisteravond een belangrijk aandeel in de 4-2 overwinning van Ajax op Sporting CP. De Amsterdammers sloten daarmee de groepsfase van de Champions League af met een uitmuntende score van achttien punten uit zes duels. Ajax is de eerste Nederlandse club die dat presteert.

"Er is niet zoveel tijd om erbij stil te staan, maar voor nu schrijf je wel mooie historie denk ik. Een unieke prestatie, alleen nu ga je ook weer door", zei Berghuis nuchter na afloop van de wedstrijd. "Nu we het hebben gehaald is dat even mooi met elkaar genieten."

Trainer Ten Hag is zeer tevreden met de behaalde resultaten in Europa. "Als we zien wat we vooraf aan het seizoen ons hadden voorgenomen om te overwinteren in Europa, en als het even kan in de Champions League, dan is dat natuurlijk prachtig. Maar als je dat op deze wijze doet, op deze dominante manier. Dan stemt dat mij tot tevredenheid."

De vraag is welke tegenstander de Amsterdammers straks tegenover zich hebben staan, maar Berghuis wil niet te ver op de zaken vooruit lopen. "Ik kijk niet te veel vooruit daarin. Dan wacht je gewoon af wie de volgende is en hoe we er zelf voor staan."

Ten Hag: "Buiten een moeilijke fase in Dortmund, hebben we denk ik iedere wedstrijd zeer verdiend gewonnen. We putten er energie en zelfvertrouwen uit, maar we weten ook dat in de volgende ronde komt er altijd een sterke tegenstander. Dan zullen we heel erg goed moeten zijn en moeten we een heel scherp plan hebben. Maar we hebben ook een kans."