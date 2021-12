Door criminaliteit geteisterde Wildemanbuurt: kansarm of kansrijk?

De Wildemanbuurt wordt al deccenia bestempeld als probleemwijk. Er is lang niet geïnvesteerd in deze buurt, waar een groot deel van de bewoners in een kwetsbare positie zitten. Volgens een recent onderzoek houdt een crimineel netwerk dat uit verschillende generaties bestaat, de buurt al jaren in zijn greep. Hoe doorbreek je dit patroon? En wat zijn de risico's voor jongeren die hier opgroeien? AT5 sprak met de wijkagent, jongerenwerkers en de initiatiefnemer van het onderzoek.

"Word je een beroemdheid?", vragen twee jongens die op een scooter langrijden als we aan het filmen zijn. Wijkagent Jeroen van der Schot moet lachen. Hij loopt zijn dagelijkse ronde door Wildemanbuurt in Osdorp en kent de meeste jongeren wel. Sinds drie jaar is hij hier wijkagent. Of het een lastige buurt is? Van der Schot ziet zijn buurt niet als louter probleemwijk, hoewel die wel al decennia zo bekend staat. "Eén van de grootste kwesties is de overlast van jeugd. Er komen veel meldingen binnen over jongeren die op straat hangen en dat gaat gepaard met vuilnis op straat, geluidsoverlast, verkoop van drugs. Daarover ga dus het gesprek aan met ze."

Rode kaart

In de Wildemanbuurt in wonen veel mensen met een sociaal economische zwakke positie, de veelal goedkope huurwoningen schreeuwen om een opknapbeurt en er zijn regelmatig incidenten. Van der Schot is een aanspreekpunt, maar treedt stevig op bij incidenten. "Ik zeg altijd tegen de jongeren: Als je een voetbalwedstrijd speelt en er is geen scheidsrechter, dan wordt het vechten en worden er overtredingen gemaakt. Een scheidsrechter zorgt voor rust. Soms moet ik een gele of rode kaart trekken, om het wel een leuk spelletje te laten zijn."