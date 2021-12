Bewoners Eenhoorngebied starten petitie tegen erotisch centrum

Met een deze week gestarte online handtekeningenactie hopen bewoners en ondernemers een erotisch centrum in het Eenhoorngebied te voorkomen. Het gebied is genoemd als een van de acht opties.

Volgens de opsteller van de petitie is de buurt ongeschikt en moet het gebied van de shortlist worden verwijderd. Een erotisch centrum zou er niet gepast zijn omdat het een autoluw gebied is, het 'zeer kinderrijk' is en bedrijven en burgers investeringen hebben gedaan zonder dat ze wisten dat het centrum er mogelijk zou komen.

Als het aan het stadsbestuur ligt, wordt er over een paar jaar een 'wezenlijk' aantal prostitutieramen op de Wallen gesloten. De sekswerkers kunnen dan in plaats van die ramen een kamer huren in het nieuwe erotisch centrum. De plek daarvoor is dus nog niet bepaald. Andere opties zijn onder meer het Hamerkwartier in Noord, Arenapoort in Zuidoost en Sloterdijk in Nieuw-West.

Hellingbaan

Er is wel een ontwerp voor het centrum gemaakt. Daarbij is uitgegaan van zo'n honderd kamers. Bezoekers kunnen via een 'hellingbaan', die niet vanaf straat zichtbaar is, langs de ramen en horeca lopen. De baan geeft volgens het stadsbestuur 'veel meer mogelijkheden om grip te houden op de bezoekers en overlast en onveilige situaties te voorkomen'.

Eind dit jaar worden de locatiecriteria definitief vastgelegd, volgend jaar wordt volgens planning door de gemeente een voorkeurslocatie uitgesproken. Daarna duurt het nog tussen de 3,5 en tien jaar totdat het gebouw daadwerkelijk gebruikt kan worden.