"Kabinet overweegt basisscholen toch eerder te sluiten"

Het demissionaire kabinet is nog aan het overleggen over de optie om basisscholen een week te sluiten. Morgen moet daarover een besluit genomen worden.

Dat meldt de NOS. De deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) adviseerden een paar weken geleden al om te overwegen de scholen de week voor de kerstvakantie te sluiten en benadrukte vorige week dat het "nuttig kan zijn" om te voorkomen dat oudere familieleden tijdens de kerstdagen besmet zouden worden.

Toch liet minister Arie Slob (Onderwijs) een paar weken geleden via Twitter nog weten dat het open houden van de scholen rond de kerstvakantie de inzet bleef. Vanwege het blijvende hoge aantal coronabesmettingen en de omikron-variant, die meer besmettelijk is en aan een opmars bezig is in Nederland, komt daar dus mogelijk verandering in.

Morgenavond geven premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) weer een persconferentie over de nieuwe maatregelen. Er is al uitgelekt dat het huidige pakket aan maatregelen, de avondlockdown, waarschijnlijk blijft.