Fotograaf Gosse Bouma: "Het melancholische van de ochtend is fijn vast te leggen''

Fotograaf Gosse Bouma neemt het team van het AT5 programma Cultuurmakers mee naar zijn favoriete plekken in de stad. Via zijn woonwijk Westerpark fietsen we met Gosse via de grachten naar het Rijksmuseum. Ook dagen we dit ochtendmens uit zijn grenzen te verleggen en koersen aan het einde van de rit met de pont richting Noord.

Gosse Bouma is een geboren en getogen Fries. Hij studeerde af in Zuid-Afrika en belandde vervolgens in Amsterdam, de stad die hem 5 jaar geleden inspireerde om te gaan fotograferen. Ook maakt hij video's en documentaires. Voor zijn foto's, vooral van de stad, gaat hij vroeg uit de veren. ''Het melancholische van de ochtend en vaak ook met de mist, in combinatie met de oude gebouwen, dat is voor mij heel fijn om vast te leggen.''

Met zijn foto's wil Bouma de rust vinden in een drukke stad. ''Als fotograaf ga ik te werk door heel vroeg m'n wekker te zetten. Dat is 's zomers soms drie uur 's nachts en 's winters is dat iets later omdat natuurlijk de zon wat later opkomt.'' Bouma kan zich vinden in het cliché dat Amsterdam een stad is met een dorps gevoel. ''Ik vind het gewoon heel knus en heel warm en de architectuur van bijvoorbeeld de oude binnenstad die trekt me heel erg. Als je mijn foto's ziet dan vind ik het belangrijk dat je niet helemaal weet wanneer de foto gemaakt is, dat het ook decennia geleden zou kunnen zijn.''