Cabaretier Lisa Ostermann kreeg hoop in theater Bellevue: ''Oh mijn god, misschien kán het wel''

Als je iemand hardop tegen zichzelf hoort praten in het Vondelpark, zou dat best eens Lisa Ostermann kunnen zijn. Vorig jaar won ze het Leids Cabaret Festival en door de Volkskrant werd Ostermann uitgeroepen tot hét comedytalent van 2021. Momenteel werkt de Amsterdamse cabaretier (30) aan haar eerste echte voorstelling, die als de coronamaatregelen het toelaten, begin volgend jaar in première gaat in De Kleine Komedie. Het programma Cultuurmakers volgt haar door de stad op een regenachtige middag.

Omdat ze vlakbij woont, is het Vondelpark de plek waar Ostermann oneindig het grote rondje loopt om haar tekst hardop te repeteren.''Met om de paar honderd meter een beetje schaamte omdat ik dan weer zie dat iemand denkt dat ik niet goed bij m'n hoofd ben. Ik begin altijd amper hoorbaar pratend, maar om de paar honderd meter betrap ik me erop dat ik gewoon behoorlijk hard aan het schreeuwen ben in m'n eentje.'' Na het rondje Vondelpark wandelen we met Ostermann naar theater Bellevue, het theater dat een bijzondere plek inneemt. ''Theater Bellevue is het theater waar ik als eerste speelde met m'n eigen solograppen en m'n eigen zelfbedachte dingen, waarvan ik toen nog dacht misschien is het helemaal niets. Daar mocht ik een klein stukje spelen weet ik nog en daar dacht ik voor het eerst oh mijn god, mischien kán het wel.''

Ostermann put inspiratie uit haar privéleven en mensen die ze in het dagelijks leven tegenkomt. ''Mijn voorstelling gaat denk ik vooral over dingen aan menselijk gedrag die ik onbegrijpelijk vind. En dus ook zeker aan mezelf. Ik heb het ook veel over dingen die ik zelf doe die ik raar vind, maar ook heel veel van mensen op straat weet je wel, gekke dingen die mensen doen: vrienden blijven met mensen die ze eigenlijk helemaal niet meer leuk vinden, of ja, gewoon allerlei intermenselijke onhandigheid.'' Première wordt nog spannend Toen ze in 2020 tot haar verrassing het Leids Cabaretfestival won begonnen haar huidige bezigheden ook echt te lopen. ''Ik ben momenteel m'n eerste avondvullende echte voorstelling aan het maken, die heet Met z'n allen. En dan ga ik in première in de Kleine Komedie. Dat was m'n grote droom, dus daar heb ik echt superveel zin in.'' Nu maar hopen dat de coronamaatregelen het toelaten en dat het in januari ook daadwerkelijk zover komt.

