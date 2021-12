Restaurant op Osdorper Ban vol met kogelgaten

De politie heeft de omgeving van het restaurant afgezet voor onderzoek. Tot dusver is er niemand aangehouden.

De Forensische Opsporingsdienst heeft op de plek onderzoek gedaan. Op de grond voor het pand zijn ook acht kogelhulzen aangetroffen.

Het is niet de eerste keer dat een pand aan de Osdorper Ban is beschoten. In september vorig jaar werd een ander winkelpand ook al onder vuur genomen in de straat.