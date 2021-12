Komende jaarwisseling weer geen vreugdevuur in Floradorp

Ook dit jaar is er een streep gezet door het traditionele vreugdevuur in Floradorp in Noord. De gemeente geeft er, net als de afgelopen jaarwisseling, geen vergunning voor vanwege de verlenging van de coronaregels.

Het is het tweede jaar op rij dat het oudejaarsvuur niet door kan gaan. "Helaas kunnen we in verband met de landelijk geldende coronamaatregelen de vergunning niet verlenen. Gelukkig kunnen de activiteiten voor de jeugd in Floradorp wel doorgaan", laat het stadsdeel weten.

70-jarig bestaan

Voor de organisator van het vreugdevuur Patrick van Bronswijk van Flora4Life is het niet behappen. "Ik snap niet zo goed waarom niet. Dinsdag ging het nog gewoon door. Wij hebben vernomen dat Halsema het Amsterdams erfgoed heeft genoemd, maar dat is dus kennelijk niet veel waard", aldus Van Bronswijk.

Wat het extra zuur maakt volgens Van Brunswijk is dat dit jaar het 70-jarig bestaan van het vuur is. Hij kijkt wel positief naar de andere dingen die de organisatie regelt voor de komende weken. "Dit weekend hebben we een schaatsbaan, hebben de vierentwintigste een disco op het veld dat voor vijf uur klaar moet zijn. En morgen om twaalf uur 's middag komen gezinnen langs om eten op te halen, 140 gezinnen in totaal."