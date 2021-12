Ongedocumenteerden komen toch in aanmerking voor QR-code

Ongedocumenteerden met een geldig identificatiebewijs kunnen toch een QR-code aanvragen. Eerder was dat nog niet mogelijk, waardoor duizenden gevaccineerde ongedocumenteerden geen gebruik konden maken van faciliteiten waarbij het tonen van een QR-code verplicht is.

Een van de gevaccineerde ongedocumenteerden die hier last van had is de Filipijnse migrant Marion Grace. Zij werd in augustus gevaccineerd met het Pfizer-vaccin. Toch had ze maanden later nog steeds geen QR-code. Vanwege haar juridische status heeft ze geen burgerservicenummer en kan ze niet via de reguliere manier een QR-code aanvragen.

Wethouder Simone Kukenheim maakte gisteren bekend dat ongedocumenteerden de QR-code toch kunnen aanvragen. Wel laat de gemeente weten dat de aanvraag vooralsnog alleen mogelijk is voor ongedocumenteerden die aan kunnen tonen wie ze zijn, bijvoorbeeld met een buitenlands paspoort of Nederlands vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort. Voor ongedocumenteerden die dat niet hebben wordt nog wordt gekeken naar een oplossing.