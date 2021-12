Opnieuw camera's op Piet Mondriaanplein wegens overlast van hangjongeren

Burgemeester Femke Halsema stelt opnieuw cameratoezicht in op het Piet Mondriaanplein in Nieuw-West. Hangjongeren zorgen daar voor overlast en bewoners voelen zich onveilig.

Hoewel het plein is ingericht als speelplaats voor kinderen, rijden er scooters met hoge snelheid overheen. Ook is er sprake van geluidsoverlast in de avond en nacht, en wordt door jongeren zwerfvuil achtergelaten. Omwonenden geven aan dat zij zich bedreigd en geïntimideerd voelen als zij de overlastgevers aanspreken op hun gedrag.

Daarbij zijn er regelmatig overlastincidenten met vuurwerk en vond er kort geleden een straatroof met een vuurwapen plaats in de omgeving. Verder hebben opstootjes geleid tot een vechtpartij tussen twee groepen jongeren waarbij messen zijn gebruikt en gewonden vielen.

Naast cameratoezicht worden ook buurtmoeders, straatcoaches en boa's ingezet. Ook wordt er extra gesurveilleerd door de politie en worden huisbezoeken gedaan aan overlastgevende jongeren en hun ouders. Op het plein werd vorig jaar ook al cameratoezicht ingesteld wegens overlast van hangjongeren.