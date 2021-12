Meeste scholen volgens wethouder goed geventileerd: "Soms ook kwestie van een raampje openzetten"

Volgens D66-raadslid Ilana Rooderkerk is de ventilatie van 1 op de 3 middelbare scholen en op 15 procent van de basisscholen nog onvoldoende: "Dat betekent dat nog steeds honderden kinderen op ruim 60 scholen in Amsterdam les krijgen in slecht geventileerde klassen. Dit heeft vele corona-uitbraken tot gevolg. Er wordt vanuit het stadhuis vaak genoeg getwitterd over wat er in Den Haag moet gebeuren. Maar wij gaan over de schoolgebouwen. We kunnen dit zelf gaan doen."



Volgens Moorman loopt Amsterdam juist voor op de rest van Nederland. Sinds 2015 wordt de luchtkwaliteit in schoolgebouwen aangepakt, omdat dat gunstig is voor de schoolprestaties: "In een tijd dat we nog helemaal niet van corona hadden gehoord."